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2017年04月03日 16時21分

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详讯：日中4日举行副外长级磋商

2017年04月03日

　　【共同社4月3日电】日本外务省3日正式宣布，中国外交部部长助理孔铉佑3日至5日访问日本，4日将与外务审议官秋叶刚男举行副外长级磋商。据政府相关人士透露，除探讨借7月在德国召开二十国集团（G20）峰会之机实现日中首脑会谈的可能性之外，双方还将围绕朝鲜局势交换意见。

　　孔铉佑是知日派，上一次访日是去年2月。今年3月中旬，他曾在北京会见日本官房副长官萩生田光一，就努力妥善处理两国间悬而未决的问题达成了共识。（完）

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