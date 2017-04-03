详讯2：日央行短观指数连续两季度改善

【共同社4月3日电】日本央行3日公布的3月企业短期经济观测调查（短观）结果显示，大型制造企业的景气判断指数（DI）为12，较去年12月上次调查上升了2点，连续两个季度呈现改善。随着日元贬值与海外经济复苏，企业信心趋好，短观恢复至2015年12月（DI为12）以来高位。非制造业也时隔5个季度向好。

然而，反映三个月后前景的指数均有下滑。人手短缺现象加剧，雇佣人员判断方面，全部行业所有规模企业为负25，缺口进一步扩大，达到泡沫经济末期的1992年2月（负31）以来水平。人手短缺导致劳务费增加，可能会导致景气感恶化。

美国政策运营与英国脱欧走势不明朗，对海外形势的谨慎看法根深蒂固。近期大型制造企业DI未达到市场所预期的上升5点左右。

近期大型非制造企业DI上升2点至20。除低利率刺激行业活跃的房地产与建筑业外，零售行业也小幅上升。制造业方面，以电气机械、汽车等出口企业为主有所改善，但石油与煤炭制品、纸制品与纸浆等部分原材料行业跌势明显。中小企业全部行业上升3点至5。

包括中小企业在内的前景指数出现下滑：大型制造企业下滑1点，非制造企业与中小企业全部行业分别下滑4点与6点。

有关2016年度设备投资计划，大型企业全部行业较上年度增加1.4%，较上次调查有所下调。2017年度则增加0.6%。大型制造企业对2017年度的预设汇率为1美元兑108.43日元。

DI由回答景气状况“良好”的企业比例减去回答景气状况“不佳”的企业比例计算得出。此次调查于2月27日至3月31日期间以10799家企业为对象实施。（完）