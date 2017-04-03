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内阁官房将设协调中心全天候保障东京奥运安全

2017年04月03日

内阁官房将设协调中心全天候保障东京奥运安全

内阁官房将设协调中心全天候保障东京奥运安全

4月3日上午，官房长官菅义伟在首相官邸举行记者会。（共同社）

　　【共同社4月3日电】3日获悉，为保障2020年东京奥运会和残奥会安全，日本政府制定了奥运期间警备相关指针《警备基本战略》。主要内容是在内阁官房设置负责24小时从相关机构汇总信息并推进合作的“安全协调中心”。首相安倍晋三担任本部长的东京奥运推进本部会议将在4日开会并确认该战略。多名政府相关人士透露了这一消息。

　　基本战略指出，为确保比赛场地和奥运村安全，“将与东京奥运组织委员会紧密合作，从上空等加强警戒”。政府2015年在内阁会议上敲定的东京奥运运营基本方针中，力争实现“世界第一安全的日本”，写明政府将团结一致推进相关工作。

　　在协调中心内，将把汇总的信息与比赛场馆所在的地方政府等共享。另外，还写明力争7月左右成立以警察厅为主体的“安全信息中心”。

　　组委会估算比赛场馆等的警备费用为1600亿日元（约合人民币99亿元），中央政府等正协调费用分担事宜。关于原先打算由组委会和地方政府分担的部分，中央政府正探讨实际负担一部分的方案。

　　官房长官菅义伟在3日的记者会上对此表示：“警方等与主办方合作、加强奥运相关重要设施的警戒警备，这是理所当然的。并不是转而承担主办方应实施的会场警备工作。”（完）

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