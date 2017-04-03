详讯2：日本大使4日返韩履职 与韩新政府构建关系

【共同社4月3日电】日本外相岸田文雄3日宣布，政府将让因反对韩国方面处理慰安妇少女像问题做法而临时回国的驻韩大使长岭安政于4日返回韩国履职。日本政府认为，有必要优先与5月9日韩国总统选举后即将上台的新政府间构筑关系，摸索旨在阻止朝鲜核与导弹开发的合作。韩方并未采取为撤走位于釜山及首尔的少女像的具体措施，日本政府实际上可谓搁置了该问题。

1月9日开始让驻韩大使临时回国的措施将在约3个月后被解除。与长岭同一天被要求临时回国的驻釜山总领事森本康敬也将于4月4日返韩。韩国政府表达了期待两国关系趋于紧密的意向。

日本政府准备加紧与参选的韩国各阵营构筑关系，加强推动撤走少女像的工作。韩国新政府是否会继承2015年年底日韩就慰安妇问题达成的“最终且不可逆的解决”这一共识成为焦点。若对朝态度缓和的左派上台执政，对朝合作能达到何种程度也会成为课题。

岸田就决定让长岭返韩履职的理由解释称：“韩国处于政权更迭时期，需进一步收集信息，为（韩国）下届政府的诞生做足准备。”有关如何应对朝鲜核与导弹问题，岸田强调称“需要日韩间高级别的紧密情报共享与合作”。

有关少女像问题，有意在长岭返韩履职后向代理总统黄教安寻求让新政府继续遵守日韩共识。岸田表示：“虽已呼吁韩国政府遵守日韩共识，但并无结果。会锲而不舍地要求切实履行共识。”

另一方面，官房长官菅义伟3日在记者会上明确表示，并未考虑在现阶段重启中断的日韩“货币互换协议”。

韩国外交部官员当天透露就大使返韩履职一事收到了日方联络，称“期待以返韩履职为契机，两国间的沟通将变得更为紧密”。（完）