日本执政党就众院6日起审议合谋罪达成共识

【共同社4月3日电】日本执政的自民、公明两党3日达成共识，6日在众院全体会议上开始审议修改合谋罪构成条件的《有组织犯罪处罚法》修正案。力争在本届国会期间获得通过。民进、共产两党等在野党准备以修正案中可在策划犯罪阶段进行处罚这一内容与过去三次沦为废案的法案并无本质区别为由彻底抗争，这将成为国会后半段的焦点。

首相安倍晋三在政府与执政党联络会议上就合谋罪法案强调，“为让法案切实获得通过，政府将继续毫不松懈地努力认真说明”，要求执政党加以配合。公明党党首山口那津男也呼吁称“愿齐心协力推动”。

预计执政党4日召开众院议院运营委员会的理事会，向在野党提议在6日的众院全体会议上开始对法案展开审议，但势必将受到反对。该委员会的委员长佐藤勉（自民党）也有可能会动用职权决定召开全体会议。

围绕合谋罪法案展开众院审议的时间，欲早日启动审议的自民党提议6日，以在本届国会闭幕前使之获得通过。公明党此前曾表示为难，认为应优先审议已向国会提交的《民法》修正案和《刑法》修正案，但最终作出了让步。

自民党国会对策委员长竹下亘和公明党国对委员长大口善德3日上午在国会内举行会谈，一致同意6日启动审议。会谈后，大口就合谋罪法案以及民法和刑法的修正案表示“期待在本届国会获得通过”。

官房长官菅义伟在记者会上强调了完善法律的必要性，称“面向2020年东京奥运会和残奥会，为对包括恐怖袭击在内的有组织犯罪防范于未然，会做好万全准备”。他还表示，“将在国会上认真展开说明，力争尽早使法案获得通过。”

对此，民进党国会对策委员长山井和则向媒体表示，“反恐措施全是些名目。（合谋罪法案若通过）将导致日本成为一亿总监视社会。将力争使之成为废案。”（完）