日欧EPA首席谈判代表会议开幕 力争打开局面

日欧EPA首席谈判代表会议开幕 4月3日，日欧经济伙伴关系协定（EPA）首席谈判代表会议在东京的外务省开幕。图为欧盟首席谈判代表佩特里西奥尼（左）与日本首席谈判代表铃木庸一握手。（共同社）

【共同社4月3日电】日欧经济伙伴关系协定（EPA）首席谈判代表会议3日在东京都内开幕。前驻法大使铃木庸一从本次会议开始担任首席谈判代表，力争打开谈判的困难局面。铃木在会上指出：“将怀着紧迫感进行谈判。目标是获得关于时间目标的共同理解。”欧盟首席谈判代表佩特里西奥尼出席了此次会议。会议将于5日闭幕。

此次会议中将探讨包括纠纷解决程序在内的投资、服务贸易的规则。此外还将就中央政府和地方政府的物品采购、知识产权及非关税措施等进行对话。

关于最难达成协议的以农产品和汽车为首的物品贸易关税撤销与降低问题，此次会议仅就方向性展开讨论，力争在今后的会议中全面磋商。

日本与欧盟此前计划在去年年内达成框架协议，但围绕奶酪、猪肉等日本农产品市场开放以及欧盟取消汽车关税的时期，双方分歧无法消除而不得不放弃。日方希望欧盟废除电子产品的关税，欧盟也关注日本红酒及铁路市场开放。

日本政府将贸易协定视为经济增长战略的支柱，但因美国特朗普政府宣布退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）等而遇阻。日本希望通过尽快完成与欧盟的谈判来制衡保护主义风潮，首相安倍晋三3月在比利时与欧洲理事会主席图斯克等人会谈，确认了力争尽快达成框架协议的方针。（完）