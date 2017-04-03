解读：日本经济能否可持续恢复尚难预见

【共同社4月3日电】日本央行3日公布的3月企业短期经济观测调查（短观）结果显示，大型制造企业的景气判断指数（DI）为12，较去年12月上次调查上升了2点，连续两个季度呈现改善。非制造业也时隔五个季度向好，但受人手短缺现象加剧的影响，反映三个月后前景的指数恶化。日本对保护主义风潮增强的海外经济形势持有较强的警惕感，加之国内个人消费仍不强劲，能否带动经济形势可持续恢复尚难预见。

受日元汇率较低及海外经济恢复的带动，当前以出口企业为主的景气感有所改善，但大型制造企业的前景指数下滑1点，非制造企业下滑4点之多。

对前景的看法相对谨慎的背后，存在有效求人倍率持续居于高水平等人手短缺感增强的影响。反映雇用人员充足与否的指数在全部行业所有规模企业为负25，达到泡沫经济末期的1992年2月（负31）以来水平。

日本2016年第四季度（10～12月）国内生产总值（GDP）的修正值虽连续4个季度保持正增长，但人手短缺正在成为日本经济的重担。

此外，海外政治局势也难以预见。受美国特朗普政府的动向及英国脱欧等不安因素影响，汽车行业前景指数下滑达到9点。影响出口产业收益的汇率前景也较为保守，大型制造企业对2017年度的预设汇率为1美元兑108.43日元，日元汇率略高。

家庭支出的节约意识根深蒂固，2月的实际消费支出连续12个月同比减少，依靠以出口为中心的外需拉动经济的结构并未改变。三井住友资产管理公司高级战略分析师市川雅浩指出：“日本经济应该会持续呈现受海外动向左右的情况。”（完）