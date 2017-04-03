日本2016年度新车销量重回500万大关 混动车走俏

【共同社4月3日电】日本汽车销售协会联合会与全国微型车协会联合会3日发布了2016年度国内新车（包括微型车）销量，较上年度增加2.8%至5,077,904辆，三年来首次增长。混合动力车（HV）的新版车型销路走俏，两年来首次回到500万大关。持续低迷的微型车则连续三年销量减少。

注册车辆（微型车以外的新车）销量增加7.5%至3,357,933辆。丰田汽车的混动车“普锐斯”和新增混动款车型的日产汽车小型车“NOTE”等带动了整体销量。

从品牌来看，小型车销势颇佳的铃木增加31.8%，丰田与日产等也上涨了一成多。行业团体负责人表示“以新车型为中心订单情况正在逐渐好转”，预计2017年度也将呈现坚挺之势。

另一方面，微型车2016年度销量减少5.1%至1,719,971辆。主要的8个品牌中，除本田和丰田外的6个品牌销量均低于上年度实际销量。

微型车销量在2014年消费税、2015年微型车税这些增税政策各自出台前一直大幅增长，行业团体分析称：“尚留有需求先行一步的影响。”预计2017年度微型车销量也将较2016年度稍有减少。

同时发布的3月国内新车销量较上年同月增加了8.7%至691,375辆，连续5个月上涨。注册车辆大幅上涨13.8%，微型车减少0.2%。（完）