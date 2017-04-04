聚焦：“成果为零”却不再对抗 暴露日本政府权宜外交

“成果为零”却不再对抗 暴露日本政府权宜外交 图为被选为韩国在野党“共同民主党”竞选总统候选人的文在寅（左）和该党党首秋美爱。摄于4月3日。（共同社）

【共同社4月3日电】日本政府3日决定让因反对韩国方面处理慰安妇少女像问题做法而临时回国的驻韩大使长岭安政返韩履职。在少女像问题上没能促使韩方让步，就自行取消了临时回国这一对抗措施。没有取得任何成果就“放下了举起的拳头”（政府消息人士语）的背景后，是日本政府担忧若继续摆出强硬姿态，将与5月韩国总统选举后新上台的下届政府从最开始就不得不对立。而此次为撤走位于韩国釜山的少女像而采取的措施，则给人留下了权宜之计这一印象。

▽痛苦的决定

安倍政权的干部3日就将驻韩大使返韩时间定于翌日的理由向媒体强调称：“韩国总统选举的日程和候选人都已基本决定。现在是最好的时机了。”这意味着是在预计韩国最大在野党“共同民主党”前党首文在寅3日将从该党预选中胜出所决定的。

外务省相关人士透露：“文在寅是当选下任总统最热门的候选人。必须谋求尽快会面沟通。也有人认为大使返韩时期应该要更早些才好。”5月9日投计票的韩国总统大选将于4月中旬开始。长岭将在这之前努力实现与文在寅会面，抓紧构筑放眼就任总统的信赖关系。

做出“痛苦的决定”的就是对韩国在撤走问题少女像上的不作为强烈不满的日本首相安倍晋三。安倍在韩国前总统朴槿惠被逮捕的3月31日，在官邸与外相岸田文雄就大使返韩时期交换了意见。围绕安倍作出决定的时期，官房长官菅义伟在4月3日的记者会上表示：“从外相那里收集到各种信息，今天决定了。”

▽首相的颜面

围绕此次应对，政府内部在长岭临时回国的1月时就有意见怀疑“有胜算吗”（外务省消息人士语）。这背后存在这样一种判断，在朴槿惠因为弹劾案已呈败势的当时，对朴槿惠政府施加再大压力，其也无法保证能够平息韩国舆论撤走少女像。

尽管如此，安倍还是坚持让长岭临时回国，政府消息人士就其根据说明称：“基于有关慰安妇问题的日韩共识，韩国应努力解决少女像问题，但没有做到。颜面扫地的安倍想退一步也退不了。”

还有一事似乎可印证这一见解。2月在德国波恩举行的日韩外长会谈上，韩国外交部长尹炳世表示在少女像问题上“会尽最大努力”，岸田对此回应称“不仅是口头上说，还伴随行动”。这是表达了若不采取措施撤去少女像就不让大使返韩的讯息。然而大选在即，已进入4月上旬，韩方仍没有任何动作，日本实际是落个空。

▽勉强的借口

文在寅被视作对日强硬派。他主张修改日韩共识本身，最近还上演了一出戏，握上少女像之手断言“在这里存在就具有其意义”。即便日本展现改善关系的氛围，呼吁在对朝鲜问题上合作，无法预见他是否会予以回应。

那么，大使临时回国对日本是否有好处呢？与安倍关系密切的首相官邸相关人士3日向媒体遗憾地表示：“就我个人来说，这件事情没有完结。”菅义伟在记者会上道出勉强的借口，称“我国强烈的意志不是也已传达给韩国了吗？”（完）