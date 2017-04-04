东电控股下届董事长称将由外部董事主导改革 图为即将就任东京电力控股公司董事长的川村隆。（共同社）

【共同社4月4日电】东京电力控股公司下届董事长、日立制作所名誉董事长川村隆3日在东京举行记者会，表示为实现经营改革，将组建由外部董事组成的团队。拟由熟悉企业重组等的外部人才主导改革。他还强调为确保反应堆报废和赔偿等福岛核事故的应对资金，将推进业务重组及核电站重启。他还表现出重视获得当地对重启核电站的理解的姿态。

经营共创基盘公司首席执行官富山和彦、三井物产前社长枪田松莹等将就任外部董事。川村指出，拥有专业知识的外部董事“组成团队后，建言献策范围也会扩大”。他还表示“（外部董事）将与公司内部董事一道努力”。

有关应对核事故，川村称“为了作为加害者负起责任，确保资金很重要。需进行与此前不同水平的改革”，认为为了确保反应堆报废及赔偿等费用也需进行经营改革。

川村还提及与中部电力的火电业务合并，表示“（其他）电力行业的改革中也会出现同样情况”，对在输配电及核电站方面与其他大型电力公司加速业务重组表示期待。

川村认为核电对日本来说是必要的，重启柏崎刈羽核电站（位于新潟县）将重视“与当地的对话”，并“诚心诚意地花费时间使当地理解（我们）将把安全放在最优先位置推进重启”。

川村就核事故强调：“将承担对福岛的责任。”同时出席记者会的下届社长、东电能源伙伴公司社长小早川智明也称“将尽到责任”，但有关地方政府要求报废的福岛第二核电站，他仅表示“有必要进行综合判断”。关于新设及增设核电站，两人均未明确表态。

董事长数土文夫、卸任董事后将成为副董事长的社长广濑直己也出席了记者会。广濑回顾作为社长的任期，再次道歉称：“出现许多问题及必须道歉的事情。”（完）