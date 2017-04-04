美众院通过法案要求将朝鲜列为支恐国家

【共同社华盛顿4月4日电】美国众院全体会议（定额435个议席）3日以多数赞成通过了一项跨党派法案，要求国务院把持续开发核与导弹的朝鲜再度列为美国单边金融制裁对象的“支持恐怖主义国家”。参院也将审议该法案，推动欲对朝加强施压的特朗普政府作出判断。

全体会议上，指责朝鲜开发洲际弹道导弹（ICBM）的决议案也以多数赞成通过。其中包括要求中国行使对朝影响力的内容，可能意在于6日起的美中首脑会谈前牵制中国。

跨党派法案的表决结果为394票赞成，1票反对；决议案为398票赞成，3票反对。反对票均来自共和党议员。

法案中作为再次把朝鲜列为支恐国家的依据，举例了关于朝鲜最高领导人金正恩异母长兄金正男遇害案，马来西亚政府主张朝鲜政府人士参与使用剧毒神经毒剂VX杀害金正男。要求在制定该法后90天内由国务卿向议会方面表示是否再次列入。

表决前的讨论中，共和党众议员坡伊强调：“朝鲜正变得越发危险，在和世界最大的支恐国家伊朗进行勾结。”民主党议员谢尔曼也表示朝鲜绑架日本人问题至今尚未解决，称“如今朝鲜的恐怖主义行为应当再次成为焦点”。

朝鲜在大韩航空飞机爆炸案次年的1988年被指定为支恐国家，但在小布什执政时的2008年10月被取消。美国议会中认为取消指定是错误的呼声强烈。（完）