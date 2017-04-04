Close

共同网

2017年04月04日 15時12分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

日本共同社中文网站“共同网”定于4月9日改版。此前将向收费用户以电子邮件的方式发送新密码。
除收费阅读的网页外，免费网站4月9日也将全新上线。
即时呈现日本政治、经济、社会、日中关系等领域的最新消息与精彩照片。敬请期待。

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日本政府敲定奥运安全基本战略

2017年04月04日

　　【共同社4月4日电】日本政府4日在首相官邸召开由首相安倍晋三担任总部长的2020年东京奥运会和残奥会推进总部会议，敲定了奥运期间警备相关指针《安全基本战略》。力争使政府2015年在内阁会议上决定的奥运运营基本方针中提出的“世界第一安全的日本”加以具体化。还写明完善《有组织犯罪处罚法》，新设包括“合谋罪”在内的“恐怖活动等准备罪”。

　　安倍在会上指出设立恐怖活动等准备罪的必要性，强调“安全、顺利地筹备及运营奥运是政府的重要职责，希望举全国之力切实落实具体对策”。

　　基本战略的核心是奥运期间在首相官邸设置负责24小时收集汇总信息的“安全协调中心”。将与相关机构合作，当发生重大事件时发挥指挥部的作用。内容还包括为与各国合作对恐怖袭击、有组织犯罪、网络攻击防患于未然，将完善《有组织犯罪处罚法》，签署《打击跨国有组织犯罪公约》。

　　此外还列举了为确保比赛场地和奥运村的安全将加强警戒监视，为防止恐怖袭击而充实边境管理，以及强化网络安全。为建立奥运举办期间的警备态势，将在今年7月前后成立“安全信息中心”。以警察厅为主体，举政府之力进行筹备。

　　奥运相丸川珠代在会后的记者会上就其意义表示：“首次提出国家将站在前列”，要求东京都及奥组委给予配合。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月28日前大阪市长呼吁美国施压改变日本国民安保意识
  2. 2017年03月29日中国曾要求日本取消发布《中国安全战略报告》
  3. 2017年03月30日日本7-11便利店首次配备“诺亚方舟”防海啸
  4. 2017年03月30日自民党委员会要求安倍筹备起诉中国开发东海油气田
  5. 2017年03月31日聚焦：朝鲜“人质外交”成功 免被认定国家参与

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网