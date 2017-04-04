日本政府敲定奥运安全基本战略

【共同社4月4日电】日本政府4日在首相官邸召开由首相安倍晋三担任总部长的2020年东京奥运会和残奥会推进总部会议，敲定了奥运期间警备相关指针《安全基本战略》。力争使政府2015年在内阁会议上决定的奥运运营基本方针中提出的“世界第一安全的日本”加以具体化。还写明完善《有组织犯罪处罚法》，新设包括“合谋罪”在内的“恐怖活动等准备罪”。

安倍在会上指出设立恐怖活动等准备罪的必要性，强调“安全、顺利地筹备及运营奥运是政府的重要职责，希望举全国之力切实落实具体对策”。

基本战略的核心是奥运期间在首相官邸设置负责24小时收集汇总信息的“安全协调中心”。将与相关机构合作，当发生重大事件时发挥指挥部的作用。内容还包括为与各国合作对恐怖袭击、有组织犯罪、网络攻击防患于未然，将完善《有组织犯罪处罚法》，签署《打击跨国有组织犯罪公约》。

此外还列举了为确保比赛场地和奥运村的安全将加强警戒监视，为防止恐怖袭击而充实边境管理，以及强化网络安全。为建立奥运举办期间的警备态势，将在今年7月前后成立“安全信息中心”。以警察厅为主体，举政府之力进行筹备。

奥运相丸川珠代在会后的记者会上就其意义表示：“首次提出国家将站在前列”，要求东京都及奥组委给予配合。（完）