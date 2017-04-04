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日本驻韩大使今晚返韩 将敦促代理总统撤走少女像

2017年04月04日

日本驻韩大使今晚返韩

日本驻韩大使今晚返韩

4月4日上午，日本驻韩国大使长岭安政在与首相安倍晋三会面后接受媒体采访。摄于首相官邸。（共同社）

　　【共同社4月4日电】日本政府4日令驻韩国大使长岭安政返回首尔履职。长岭计划今晚乘飞机抵韩。由于韩国未撤走釜山的慰安妇少女像，作为对抗措施，长岭1月9日临时回国，该举措在约3个月后解除。长岭返韩履职后，将要求韩国代理总统黄教安敦促下届政府继承韩国表示将努力解决少女像问题的日韩共识。

　　首相安倍晋三和官房长官菅义伟4日上午分别在官邸会见了长岭，可能指示其强烈要求韩方切实履行日韩共识。长岭在会见后对媒体称“作为驻韩大使将尽全力解决眼下的课题”。

　　菅义伟在会见后的记者会上透露称，指示长岭收集韩国大选信息及与下届政府构筑关系以期万全。外相岸田文雄也在记者会上强调将契而不舍地要求韩国履行日韩共识。防卫相稻田朋美称：“对于朝鲜的威胁，日美韩有必要合作。希望切实推进日韩防卫合作。”

　　鉴于大使返韩履职，政府考虑宣传对改善关系所作的努力，促使韩国软化态度。长岭也将摸索同5月韩国大选最有力候选人、最大在野党“共同民主党”前党首文在寅接触。围绕对日外交，拟听取文在寅的意向并探讨应对策略，还将加紧收集并分析其他候选人的相关信息。

　　关于在撤走少女像尚无眉目的情况下大使返韩，日本政府解释称，优先与韩国大选后将上台的下届政府建立关系，以及促进日韩合作以阻止朝鲜核与导弹开发，希望得到国内舆论的理解。（完）

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