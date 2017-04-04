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日政府允许使用教育敕语作教材 在野党表示反对

2017年04月04日

日政府允许使用教育敕语作教材

日政府允许使用教育敕语作教材

4月4日上午，日本官房长官菅义伟在首相官邸召开记者会。（共同社）

　　【共同社4月4日电】日本官房长官菅义伟4日在记者会上，就学校使用教育敕语作为教材一事再次强调：“对在不违反《宪法》及《教育基本法》并经妥善考量后使用的情况不应予以否定。”文部科学相松野博一也在记者会上表示：“本着通过各种资料教授历史背景等的意图使用（教育敕语），从这个观点出发用作教材没有问题。”在野党则加强了反对。

　　民进党政调会长大串博志在记者会上对政府答辩书中不否定把教育敕语用作教材，批评称“这真实反映出安倍政府回归战前的动向”。众院议院运营委员会理事泉健太在众院议运委会议上称“这大大违反了以往的国会决议”，询问了执政党的见解。执政党方面表示“将进行整理”，并未当场作答。

　　菅义伟在记者会上提及“作为政府完全没有考虑积极使用（教育敕语），一般来说，教育应遵循《学习指导要领》根据学校的判断进行。”就有意见指出并没有必要专门提出已经失效的教育敕语，菅义伟反驳称：“这是很大的误解。”

　　松野提及在日本初高中的历史教科书中也有教育敕语，极力主张：“除了教育敕语外，（教科书中）还有很多违反当代宪法宗旨的文章及资料。”同时表示：“并不是因此就应该排斥这些内容，重要的是教什么。”有关政府答辩书，他解释道：“比起追问教材本身的性质，（政府）把重点放在了教师秉承何种宗旨推进教育上。”

　　日本政府3月31日敲定一份答辩书，就教育敕语表示：“将其作为我国教育的唯一根本理念进行指导是不合适的。”但不否定以不违反《宪法》及《教育基本法》的方式将其用作教材。（完）

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