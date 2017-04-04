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日政府召开旨在建赌场的首次会议 强调赌瘾对策

2017年04月04日

　　【共同社4月4日电】日本政府4日召开了旨在引进以赌场为中心的综合度假区（IR）的“IR建设推进总部”（总部长为首相安倍晋三）首次会议，全面启动规定赌场运营标准的实施法案的讨论工作，力争提交预定秋季举行的临时国会审议。安倍称：“将引进全球最高水平的赌场监管，对赌瘾等也采取万全对策，建成洁净的日本型IR。”

　　鉴于国民对赌瘾的担忧强烈，实施法案的讨论工作中，入场监管和入场费的应有方式将成为焦点。

　　推进总部由全体内阁成员组成。去年年底生效的IR建设推进法（议员立法）要求在政府内部设置推进总部，力争1年以内提交实施法案。

　　推进总部还将探讨摒除黑社会成员、防止洗钱、保护青少年的具体对策。为监管从业者等，设立作为内阁府外设行政部门（外局）的“赌场管理委员会”开展运营也将成为议题。

　　管委会将设在推进总部之下，由IR和法律等领域专家构成的首次专家会议将于6日举行。

　　政府3月31日发布的有关赌瘾的调查结果显示，有2.7%的受访者一生中疑似患过赌瘾。政府计划加紧完善咨询和治疗机制。关于赌瘾对策的基本法案，自民党力争在IR建设的实施法案之前提交本届国会并获得通过。（完）

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