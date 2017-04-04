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2017年04月04日 18時35分

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日经指数受日元升值与俄局势拖累下跌0.91%

2017年04月04日

　　【共同社4月4日电】东京股市日经指数4日收报18,810.25点，较昨日下跌172.98点，跌幅为0.91%，跌至约2个半月以来低位。由于俄罗斯发生了疑似恐怖袭击的地铁爆炸案，市场担忧该国局势，投资者避险姿态明显。日元汇率攀升，一度靠近1美元兑换110.5日元，出口板块领跌大盘。

　　东证指数（TOPIX）下跌12.49点至1,504.54点，跌幅为0.82%。全体成交量约22.6亿股。

　　被视为较安全资产的日元受到追捧，日元兑欧元升值，一度升至约4个半月来高位。隔夜发布的美国制造业经济指数低迷和在美新车销量减少也对东京股市形成重压。出于对业绩前景感到不安，汽车板块跌幅明显，丰田汽车、日产汽车和本田的股价跌至今年新低。

　　鉴于美国长期利率趋降，在担忧收益遭遇挤压的背景下，金融板块卖盘占优。日经指数一度下挫近300点。

　　大型券商人士分析称，“对美国特朗普政府减税和基础设施投资的期待降温的同时，投资者对其强硬贸易政策的警惕心理有所加剧”。

　　当天东芝股价暴跌，每股收报206.80日元（约合人民币13元），较昨日下跌21.40日元，跌幅为9.4%。市场上出现了认为东芝或许无法在11日期限前提交包括2016财年前三财季（2016年4月至12月）合并财务报表在内“季报”的猜测，股票被抛售，股价跌幅一度超过10%。（完）

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