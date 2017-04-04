中国大使称日本应理性冷静地看待中国发展 中国驻日本大使程永华4月4日在东京元麻布的中国大使馆举行记者会。（共同社）

【共同社4月4日电】中国驻日本大使程永华4日举行记者会，表示尽管2014年11月以来日中两国关系进入改善进程，但也面临复杂、敏感因素的阻碍。围绕中国的发展对日本而言是机遇还是威胁这一问题，可以说理性、冷静地看待并接受中国的发展和繁荣尚未成为日本社会的普遍氛围，这是当前日中关系问题的核心。

程永华认为，为落实去年杭州二十国集团（G20）峰会期间等的日中首脑会谈共识，进一步改善关系，各界应当发扬两国关系好的方面，管控矛盾及意见分歧，不要扩大旧的问题，也不要制造新的问题，切实推进交流和合作，支持对方的和平发展，全面推进战略伙伴关系。

程永华就正在举行的日中副外长级磋商表示，由于今年是日中邦交正常化45周年，明年是《中日友好条约》签订40周年，双方将梳理目前两国的问题点，就应当前进的方向进行协商。关于7月在德国召开的二十国集团（G20）峰会期间能否实现日中首脑会谈，程永华称尚不清楚具体情况，但双方首脑有意推动两国关系进入稳定的改善轨道，推进各层面的对话。

关于东亚安全和朝核问题，程永华表示，中国国家主席习近平和美国总统特朗普将就包括朝鲜问题在内进行广泛交流。在力争实现朝鲜无核化问题上，中方的立场是一贯的，中方的努力也是有目共睹的，曾推动六方会谈取得切实成果，2005年发表了“9·19共同声明”，但之后遇挫中断，陷入难以控制的局面。如果各方有更好的提案，中方很欢迎；如果没有，就应当回到六方会谈，坐下来就各自关心的问题寻找解决途径。（完）