调查显示福岛县饭馆村长泥地区居民近半数无意返家

【共同社4月4日电】4日获悉，新潟县立大学等对福岛核事故后因辐射量较高而被指定为“返家困难区域”的福岛县饭馆村长泥地区居民实施问卷调查，结果显示近半数回答者表示无意返回该地区。

饭馆村的大部分地区于3月31日解除了疏散指示。仅剩下占该村总面积约5%、人口约占4%的长泥地区约260名居民仍将继续避难。难以预料是否会对整个长泥地区实施去污作业，有74%的回答者希望与村内其他地区一样对实施整体去污。

该问卷调查于去年12月，由新潟县立大学教授山中知彦（地区规划论）等实施。向该地区81户家庭各发放2份问卷，收到了65人的回答。

对于选择一项将来重返长泥地区的条件的提问，回答称“不回去的可能性较大”的占到46%。其后依次为“不管核辐射污染数值大小，只要政府和专家认为能够生活”（19%）、“一年的被辐射量低于1毫希”（18%)。

山中分析称：“辐射量似乎成为判断是否返回的重要因素。希望实施去污的回答较多，则体现了难以割舍的故乡情怀。”

政府计划在返家困难区域内划定居民可以居住的“特定重建据点”，开展去污和基础设施建设，力争5年后解除疏散指示。（完）