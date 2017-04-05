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日本大使返韩履职 拟会见代总统要求继承日韩共识

2017年04月04日

日本大使返韩履职

日本大使返韩履职

4月4日，日本驻韩国大使长岭安政返韩履职，在首尔的金浦机场接受采访。（共同社）

　　【共同社4月4日电】日本驻韩国大使长岭安政4日晚搭乘飞机时隔约三个月返回首尔履职。作为针对韩国未撤走釜山慰安妇少女像的对抗措施，日本政府1月9日召其临时回国，4月3日决定让其返韩履职。长岭在金浦机场向记者表示，“将直接与韩国代理总统黄教安等会面，强烈要求履行关于慰安妇问题的日韩共识”。此外，还将谋求与总统选举的各竞选阵营构建关系。

　　鉴于安倍力图阻止朝鲜的核与导弹开发，在为解决少女像问题开辟道路的同时，能否与5月上台的韩国新政府在安全保障方面强化合作也将成为课题。

　　关于韩国总统选举，最大在野党“共同民主党”前党首文在寅在舆论调查中所获支持率最高。他主张修改2015年底就包括少女像问题在内的慰安妇问题达成“最终且不可逆地解决”的日韩共识。

　　长岭将摸索与文在寅及其阵营干部等举行会谈。安倍政府表示不会同意修改共识，将要求韩方履行。同时还将告知“韩国是拥有共同战略利益的最重要的邻国”，表明强化日韩关系的想法。

　　关于金融危机时相互融通美元等的“货币互换协议”重启磋商和副部长级官员协商经济合作的“日韩高级别经济磋商”，在召大使临时回国时决定的两项延期措施将持续下去，有待观察韩国新政府的动向。（完）

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