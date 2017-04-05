日本政府将就天皇退位后改称“上皇”展开最终协调

天皇退位问题专家会议在官邸举行 4月4日下午，有关日本天皇退位的政府专家会议在首相官邸召开第11次会议。图中央为担任主席的经团联名誉会长今井敬。（共同社）

【共同社4月4日电】有关日本天皇退位的政府专家会议（主席为经团联名誉会长今井敬）4日在首相官邸召开第11次会议。成员间进行自由讨论，天皇退位后的称呼采用“上皇”一词的呼声较高。有鉴于此，政府将就采用“上皇”展开最终协调。会上还就皇后的称呼出现了“上皇后”和“皇太后”的选项。对于秋筱宫如何处理也进行了讨论，但均未能确定方向。下次会议将于6日召开。

关于天皇的称呼，会议成员之一的东京大学名誉教授山内昌之在会后向记者表示：“我想将朝着采用‘上皇’的方向进行协调。”

专业人士在上月专家会议上提议使用“上皇”或正式名称“太上天皇”，政府内部认为“上皇”称呼更理想的意见较强。自由讨论也围绕两者展开。

关于新天皇即位后秋筱宫的称呼，政府内部出现了继续使用“秋筱宫”的提案。也有意见提出在法律上规定秋筱宫是“皇太子”，或是新设“皇太弟”身份。无论采取何种形式，皇位继承顺序变成第一位的秋筱宫在预算和人员配备方面的待遇都将等同于“皇太子”。

有关天皇退位的法律完善问题，政府打算在《皇室典范》和相关法中加入特例规定。规定皇族生活费的《皇室经济法》和《宫内厅法》等也将成为对象。（完）