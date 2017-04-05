Close

共同网

2017年04月05日 00時17分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

日本共同社中文网站“共同网”定于4月9日改版。此前将向收费用户以电子邮件的方式发送新密码。
除收费阅读的网页外，免费网站4月9日也将全新上线。
即时呈现日本政治、经济、社会、日中关系等领域的最新消息与精彩照片。敬请期待。

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日本政府将就天皇退位后改称“上皇”展开最终协调

2017年04月04日

天皇退位问题专家会议在官邸举行

天皇退位问题专家会议在官邸举行

4月4日下午，有关日本天皇退位的政府专家会议在首相官邸召开第11次会议。图中央为担任主席的经团联名誉会长今井敬。（共同社）

　　【共同社4月4日电】有关日本天皇退位的政府专家会议（主席为经团联名誉会长今井敬）4日在首相官邸召开第11次会议。成员间进行自由讨论，天皇退位后的称呼采用“上皇”一词的呼声较高。有鉴于此，政府将就采用“上皇”展开最终协调。会上还就皇后的称呼出现了“上皇后”和“皇太后”的选项。对于秋筱宫如何处理也进行了讨论，但均未能确定方向。下次会议将于6日召开。

　　关于天皇的称呼，会议成员之一的东京大学名誉教授山内昌之在会后向记者表示：“我想将朝着采用‘上皇’的方向进行协调。”

　　专业人士在上月专家会议上提议使用“上皇”或正式名称“太上天皇”，政府内部认为“上皇”称呼更理想的意见较强。自由讨论也围绕两者展开。

　　关于新天皇即位后秋筱宫的称呼，政府内部出现了继续使用“秋筱宫”的提案。也有意见提出在法律上规定秋筱宫是“皇太子”，或是新设“皇太弟”身份。无论采取何种形式，皇位继承顺序变成第一位的秋筱宫在预算和人员配备方面的待遇都将等同于“皇太子”。

　　有关天皇退位的法律完善问题，政府打算在《皇室典范》和相关法中加入特例规定。规定皇族生活费的《皇室经济法》和《宫内厅法》等也将成为对象。（完）

栏目

返回上一页

相关报道
编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月29日中国曾要求日本取消发布《中国安全战略报告》
  2. 2017年03月30日日本7-11便利店首次配备“诺亚方舟”防海啸
  3. 2017年03月28日前大阪市长呼吁美国施压改变日本国民安保意识
  4. 2017年03月30日自民党委员会要求安倍筹备起诉中国开发东海油气田
  5. 2017年03月31日聚焦：朝鲜“人质外交”成功 免被认定国家参与

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网