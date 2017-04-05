独家：调查显示日本男性23%女性14%终生未婚

【共同社4月5日电】日本厚生劳动省的“国立社会保障与人口问题研究所”4日公布的调查结果显示，有关到50岁都从未结婚的人口比例，即“终生未婚率”在2015年男性为23.37%，女性为14.06%。该数据比上次2010年调查时上升超过3个百分点，刷新最高纪录。男性每4人中就有1人、女性约每7人中有1人终生未婚，“远离结婚”趋势明显。

随着人生选择不断多样化，另一方面非正式职员增长至约四成，因经济原因对结婚感到犹豫的人增多，少子化趋势看来无法得到遏制。亟需采取如改善非正式职工待遇等鼓励结婚的措施。因为晚年没有依靠的人增加，护理以及医疗等由谁来负责也将成为课题。

终生未婚率基于人口普查结果每5年公布一次。1970年的数据男性为1.7%，女性为3.33%，但之后不断上升。2015年与2010年相比，男性上升3.23个百分点，女性上升3.45个百分点。

从各都道府县来看，男性方面冲绳最高，为26.2%，随后依次为岩手县、东京都、新潟县、秋田县。女性方面东京都以19.2%居首位，其后依次为北海道、大阪府、高知县、冲绳县。

根据该研究所去年公布的另一调查结果，18至34岁未婚者中，86%的男性以及89%的女性表示“迟早想要结婚”，虽然想要结婚的人比例高，但是举出“结婚费用”为未实现原因的人最多，男女都超过了40%，工作不稳定情况不断发展是结婚变难的一大原因。（完）