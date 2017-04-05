日本就发射导弹向朝方提出严正抗议 4月5日上午9点51分，首相安倍晋三在官邸就朝鲜发射导弹一事接受采访。（共同社）

【共同社4月5日电】鉴于朝鲜发射弹道导弹，日本政府5日认为此举明显违反了联合国安理会决议，已通过在北京的日本驻华大使馆向朝方提出严正抗议并予以强烈谴责。首相安倍晋三在官邸接受采访时强调：“将与美国及韩国密切合作，为在任何情况下都能保护国民的生命与财产而采取万全对策。”他同时表示将加强警戒，称“可以充分预见（朝鲜）今后可能做出进一步的挑衅行为。”

政府5日上午召开国家安全保障会议（NSC）相关阁僚会议，就如何应对进行磋商。在此之前官房长官菅义伟举行紧急记者会，称安倍已向相关省厅下达三项指示，包括（1）收集、分析信息并提供给国民；（2）确认飞机与船舶的安全；（3）做好万全准备以应对突发事态。

菅义伟解释称，据推测朝方发射的弹道导弹在飞行几十公里后落入日本海，并不在日本专属经济区（EEZ）内。截至目前未收到在附近航行的飞机及船舶的受损信息。

外相岸田文雄在外务省向媒体谴责称：“这是新阶段的威胁，是针对包括我国在内地区及国际社会的明显挑衅。”表示将敦促安理会把朝鲜的不当行径诉诸国际社会。

防卫相稻田朋美已向防卫省与自卫队下达指示，要求继续为收集信息与加强警戒做到万无一失。关于导弹的高度，稻田向媒体表示“完全不是特别的高度”。防卫省已召开了相关干部会议。（完）