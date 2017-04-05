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2月美国对日贸易逆差减少14%

2017年04月05日

　　【共同社华盛顿4月5日电】美国商务部4日公布的2月货物贸易收支（以通关为准，季节调整前）数据显示，对日贸易逆差比上月减少14.6%，为46.72亿美元。其中乘用车进口有所减少，贸易逆差已连续两个月下降。从贸易对象国来看，日本从1月的第二位降至第三位，但依然处于较高水平。特朗普政府可能会加强对日施压以纠正贸易不均衡的现状。

　　整体货物贸易逆差为499.46亿美元。占整体约一半的对华逆差下降26.6%至229.66亿美元。

　　与美日等国制造商建厂的墨西哥的贸易逆差增长46.0%至57.63亿美元，超过日本和德国跃居第二位。主要原因是美国从墨西哥进口的汽车及零部件有所增长。

　　美国和与日本一样汽车出口量较大的德国之间的贸易逆差减少9.2%至44.35亿美元，位居第四（1月为第三）。

　　反映美国与海外货物、服务交易情况的国际收支（季节调整值）的贸易逆差环比下降9.6%，为435.57亿美元，2个月来首次缩小。

　　特朗普政府3月31日提出“公正贸易”政策，签署总统令力争削减对华和对日等的贸易逆差。日美两国政府计划本月中旬举行的“高层经济对话”中，贸易逆差将成为主要议题之一。

　　由于美国对墨西哥贸易逆差暴增，美国可能对墨西哥采取强硬措施，包括就《北美自由贸易协定》（NAFTA）重新谈判。（完）

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