详讯2：朝鲜发射新型中程导弹 落入日本海

【共同社首尔、华盛顿4月5日电】日本时间5日上午6点42分左右，朝鲜从日本海一侧的东部新浦附近向东北方向发射1枚导弹，飞行约60公里后落入日本海。美军太平洋司令部推测，此次为新型中程弹道导弹“KN-15”。日本政府已提出严正抗议。日美韩认为朝鲜意在以此牵制6日起的美中首脑会谈，也可能出现进一步挑衅行为，因此加强了警戒。

日本首相安倍晋三强烈谴责称，“这是安保上的重大挑衅行为，明显违反联合国安理会决议，绝不容许”。

掉落地点位于日本专属经济区（EEZ）外，未收到船舶等受损的报告。因作为中程导弹其飞行距离很短，官房长官菅义伟在记者会上表示，“也可能失败了，目前正在分析”。

日韩防卫部门人士称，KN-15可能是朝鲜将潜射弹道导弹(SLBM)改为地面发射而开发的“北极星2”或者是其改良型。该导弹使用可以立刻发射的固体燃料，若进行实战部署，将对日本的安全构成重大威胁。

朝鲜今年2月从西北部龟城首次发射北极星2时高度达到约550公里，飞行了约500公里。据韩国军方称，此次高度约为189公里。发射角度几乎垂直，也可能是为了控制飞行距离、检验性能。据美军称，导弹飞行了约9分钟。

特朗普政府不排除对朝鲜采取军事行动，特朗普拟在6、7两日于南部佛罗里达州与中国国家主席习近平的首脑会谈中要求对朝加强施压。

朝鲜3月6日从西北部东仓里同时发射了4枚中程导弹“飞毛腿-ER”，其中3枚落在秋田县附近海域的日本专属经济区内。3月22日又从东部元山附近发射了可能为中程“舞水端”的导弹，但失败。朝鲜还暗示，今后或进行实际上是远程弹道导弹的发射。（完）