施工企业起诉森友学园拖欠小学建设费4亿日元

【共同社4月5日电】大阪市的学校法人“森友学园”欲在大阪府丰中市前国有土地上建小学的施工承包商“藤原工业”（大阪府吹田市）5日以教学楼等建筑费部分未支付为由，向大阪地方法院提起诉讼，要求学园方面支付约4亿日元（约合人民币2490万元）。

围绕教学楼建设被指有可疑之处，包括存在金额不同的3份施工承包合同等，法庭将成为查明真相的新舞台。这是一系列问题2月曝光以来，首次获悉针对学园的起诉。

当天还获悉，大阪地检特搜部已受理了针对以不当过低价格将国有土地出售给学园、给国家造成损失的财务省近畿财务局负责人的渎职嫌疑揭发信。揭发信由丰中市议员等在3月提出。

据起诉书称，藤原工业2015年12月以约15.5亿日元的价格与学园签订了工程承包合同。之后因在地下发现大量垃圾，今年1月又就土壤处理工程签订了约9000万日元的补充合同。截至2016年10月，学园仅支付了约4.6亿日元，此次要求支付今年3月到期的约4亿日元部分。据称施工费进一步叠加，未收金额总计约达16亿日元以上。

森友学园表示：“负责人不在，不清楚具体情况。”

在起诉后的记者会上，藤原工业社长藤原浩一（54岁）表示：“没有收到（来自学园方面的）任何联络。即便学校能建成，钱款也没有支付。”代理律师介绍称：“工程已经外包，有必要尽快回收（钱款）。”

该公司申请对学园在大阪市经营的“冢本幼儿园”土地和建筑、以及相关托儿所的土地、前理事长笼池泰典（64岁）位于丰中市的私宅土地和建筑进行临时扣押，大阪地方法院已经批准。

上述前国有土地约为8770平米，学园于2016年6月购得。售价远低于市价等问题在国会被提出，笼池今年3月撤销了向大阪府提出的新建小学的申请。（完）