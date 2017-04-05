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西班牙国王对日本进行国事访问 天皇夫妇亲自迎接

2017年04月05日

西班牙国王对日本进行国事访问

西班牙国王对日本进行国事访问

4月5日上午，日本天皇夫妇、皇太子夫妇出席在宫殿东庭举行的西班牙国王菲利普六世夫妇访日欢迎仪式。（共同社）

　　【共同社4月5日电】正在对日本进行国事访问的西班牙国王菲利普六世夫妇的欢迎仪式5日在皇宫宫殿举行，日本天皇夫妇亲自迎接。此外，皇太子夫妇、首相安倍晋三夫妇及部分阁僚也出席了仪式。

　　明年两国将迎来建交150周年纪念。

　　欢迎仪式结束后，天皇夫妇在宫殿“竹之间”会见了国王夫妇。据宫内厅介绍，菲利普六世3月28日曾就栃木县那须町雪崩事故发来慰问函，天皇对此表示感谢。之后天皇谈起1953年首次西班牙之行，回顾称：“当时日本处于战后，而西班牙则是结束内战，彼此的处境都十分艰难。”

　　在宫殿东庭举行的欢迎仪式上演奏了西班牙国歌和《君之代》，菲利普六世检阅了陆上自卫队仪仗队。

　　天皇夫妇与西班牙国王夫妇7日将前往静冈市考察静冈县地震防灾中心，并在据传曾是德川家康成人式举办地的静冈浅间神社观赏小学生等带来的民俗表演。菲利普六世夫妇将于当天启程回国。

　　2014年6月前国王胡安·卡洛斯一世退位后，菲利普六世正式登基。此番是他首次以国王身份访问日本。日本天皇曾于1953年尚为皇太子时首次访问西班牙，即位后的1994年受邀对该国进行了国事访问。（完）

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