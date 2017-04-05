聚焦：福岛一核1号机组汽轮机房地下室抽水作业结束

【共同社4月5日电】东京电力公司3月底结束了对福岛第一核电站1号机组汽轮机房地下室内积蓄的高活度核污水的抽水作业。核事故发生后不久的积水量最大曾有约1万吨，被指出在海啸涌向汽轮机房时，可能出现放射性物质外泄。不含为冷却熔落核燃料而继续注水的1～3号机组反应堆厂房，东电考虑到2020年底前清除所有厂房内的核污水。

核污水是因注入的冷却用水接触熔融核燃料而产生的，地下水流入厂房导致核污水量持续增加。截至今年3月底，1～4号机组反应堆厂房以及通过管道联通的毗邻的汽轮机房内共积蓄了约5万吨核污水。

2011年事故发生后不久确认到1号机组汽轮机房地下室内有约1万吨核污水，放射性元素铯的活度达每公升数千万贝克勒尔，数值极高。东电采取了隔断反应堆厂房和汽轮机房之间水流的对策，从去年3月全面启动抽水作业。

统辖作业的福岛第一核电站反应堆报废推进公司的移送设备团队主管川口孝弘表示：“为了减少施工人员的被辐射量，大家一边共同出谋划策，一边推进了作业。”

据川口介绍，刚开始作业时，积蓄的核污水最大水深约有4米。周边的空间辐射量极高，达每小时数十毫希，施工人员在现场停留数小时就会达到一年50毫希的被辐射量上限。川口解释称：“我们设法使用能远程操纵的机械等，按计划推进了工程。”

据称，核污水被分阶段抽出，厂房内去污和设置遮蔽辐射设备等工作也取得进展，空间辐射量在作业的最终阶段降至每小时1毫希左右。

不过，与第一核电站厂区的室外等相比，辐射量仍然较高，作业时需要在全防护口罩和防护服外再穿上防水外套的重装备。由于抽完水后地面残留污泥的辐射量也很高，因此将在去除污泥并降低辐射的基础上，在厂房内实施止水作业等。

东电还将依次推进2～4号机组厂房内的抽水作业。川口表示：“希望参考1号机组的经验，反复下功夫减少被辐射量并推进作业。”

另一方面，在3月底前把流入厂房地下室的地下水量控制在每天不到100吨的目标迟迟未能达成，现在每天仍有120吨左右地下水流入。这是因为冻结厂房周边地层以减少核污水的“冻土遮水壁”计划出现延迟，效果未达预期，产生了影响。（完）