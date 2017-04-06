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人民币占国际外汇储备比约为1% 排名第七

2017年04月05日

　　【共同社北京4月5日电】国际货币基金组织（IMF）近日首次公布了人民币在国际外汇储备中所占的比例，截至2016年底为1.07%（约845亿美元），按币种排在第七。中国金融自由化改革停滞，人民币作为国际货币的使用没有出现明显的增长。

　　IMF每三个月对各国的外汇储备持有情况进行一次调查，并公布结果。随着2016年10月国际货币基金组织（IMF）将人民币正式加入特别提款权（SDR）“货币篮子”，人民币成为国际储备货币的一员，自本次调查起也被包含在内。

　　从2016年底各货币所占比例来看，排在首位的美元占63.96%，欧元第二，占19.74%。日元占4.21%，位居第四。人民币所占比例低于未加入SDR的加元和澳元。

　　另一方面，据“环球银行金融电信协会”（SWIFT）消息，作为贸易等的结算货币，人民币今年2月所占比例为1.84%，位居世界第六，较去年下降一位，去年2月所占比例为1.76%，位居第五。

　　中国受经济减速等影响，承受的资金外流压力增大，金融相关部门正在加强对资本的管制，与自由化改革背道而驰。此外还出现了无法从中国向海外汇出必要资金的情况。包括日企在内的外资企业对人民币使用便利性下降的不满声音在增多。（完）

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