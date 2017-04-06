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日本无家可归者平均年龄超过60岁

2017年04月05日

　　【共同社4月5日电】5日获悉，日本厚生劳动省于去年10月进行的全国无家可归者情况调查结果显示，无家可归者的平均年龄首次超过60岁。每三个无家可归者中就有一人在路边生活超过十年，也创下最高纪录。无家可归者的老龄化和情况的长期化在加剧。

　　该调查约每五年进行一次。此次调查在无家可归者超过30人的地方政府内，对1435人进行了采访。

　　调查得知无家可归者的平均年龄为61.5岁，较上一次2012年的59.3岁增长2.2岁。从年龄段看，2007年的调查中占34.8%的60至69岁人群，增加到了46.0%。70岁以上的人群从7.4%增至19.7%，无家可归者中60岁以上的人群占据了三分之二。从性别来看，男性占96.2%，女性占3.8%。

　　无家可归者中，在路边的生活时间超过十年的占34.6%，是2007年的一倍。超过一半的人有工作，但平均月收入仅为3.8万日元（约为人民币2363元）。从事的工作中，废品回收最多，占70.8%。

　　正在求职的无家可归者仅占11.4%，超过半数的人不找工作的理由主要是生病、残疾、年龄太大。

　　无家可归者的总数呈减少趋势。日本政府基于《无家可归者自立支援法》于2003年启动情况调查，当时的统计人数为25,296人，至2016年已降至6235人。（完）

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