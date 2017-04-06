Close

共同网

2017年04月06日 00時44分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

日本共同社中文网站“共同网”定于4月9日改版。此前将向收费用户以电子邮件的方式发送新密码。
除收费阅读的网页外，免费网站4月9日也将全新上线。
即时呈现日本政治、经济、社会、日中关系等领域的最新消息与精彩照片。敬请期待。

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日本44个地方议会通过意见书反对“共谋罪”

2017年04月05日

　　【共同社4月5日电】据对日本各地方议会和众参两院事务局等的采访获悉，鉴于《有组织犯罪处罚法》修正案中将新设的“恐怖主义等准备罪”写入了在计划阶段处罚犯罪的“共谋罪”宗旨，对此表示担忧并要求撤销和慎重应对的各地方议会意见书截至5日至少有44件通过，已向众参两院和首相安倍晋三提交。

　　由县议会通过的2件来自三重县和宫崎县，由市町村议会通过的42件来自11个都道府县，均在3月内通过。其中37件表示反对修正案，要求撤销或放弃提交至国会。7件要求进行谨慎探讨，“处罚恐怖主义行为等的准备行为普遍化的必要性和合理性必须得到明确”（宫崎县议会）等。

　　也有意见书对法相金田胜年和安倍关于修正案的国会答辩指出“招致国民强烈的不信任”（新潟县新发田市议会）等，代替当地居民表达了疑问和不安。除了估计还有未统计的部分外，今后反对意见可能还会增加。

　　岩手县花卷市议会在反对意见书中指出“不处罚思想和人心的近代刑法将从根本上被颠覆”。东京都国立市议会也表示了强烈担忧称“将制造无法畅所欲言的监视和告密社会”。高知县须崎市议会称：“调查权限有可能在极大范围内被滥用。是否真正必要存在很大疑问。”

　　京都府向日市议会也在意见书中表示批评，提到了金田发布、撤销回避国会审议内容文件的问题，称“这是侵犯国会议员质询权，轻视国会”。

　　鉴于大分县别府警署在入驻在野党支援团体的建筑物用地内设置隐形摄像头问题，还有奈良县三宅町议会的意见书中写道“市民团体和劳动团体也有可能成为对象”。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年04月03日聚焦：“成果为零”却不再对抗 暴露日本政府权宜外交
  2. 2017年04月03日分析：日方担忧日韩关系恶化决定让大使返韩
  3. 2017年04月03日东京警视厅成立网络攻击对策中心 搜查防范两手抓
  4. 2017年03月30日日本7-11便利店首次配备“诺亚方舟”防海啸
  5. 2017年03月29日中国曾要求日本取消发布《中国安全战略报告》

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网