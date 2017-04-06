日本44个地方议会通过意见书反对“共谋罪”

【共同社4月5日电】据对日本各地方议会和众参两院事务局等的采访获悉，鉴于《有组织犯罪处罚法》修正案中将新设的“恐怖主义等准备罪”写入了在计划阶段处罚犯罪的“共谋罪”宗旨，对此表示担忧并要求撤销和慎重应对的各地方议会意见书截至5日至少有44件通过，已向众参两院和首相安倍晋三提交。

由县议会通过的2件来自三重县和宫崎县，由市町村议会通过的42件来自11个都道府县，均在3月内通过。其中37件表示反对修正案，要求撤销或放弃提交至国会。7件要求进行谨慎探讨，“处罚恐怖主义行为等的准备行为普遍化的必要性和合理性必须得到明确”（宫崎县议会）等。

也有意见书对法相金田胜年和安倍关于修正案的国会答辩指出“招致国民强烈的不信任”（新潟县新发田市议会）等，代替当地居民表达了疑问和不安。除了估计还有未统计的部分外，今后反对意见可能还会增加。

岩手县花卷市议会在反对意见书中指出“不处罚思想和人心的近代刑法将从根本上被颠覆”。东京都国立市议会也表示了强烈担忧称“将制造无法畅所欲言的监视和告密社会”。高知县须崎市议会称：“调查权限有可能在极大范围内被滥用。是否真正必要存在很大疑问。”

京都府向日市议会也在意见书中表示批评，提到了金田发布、撤销回避国会审议内容文件的问题，称“这是侵犯国会议员质询权，轻视国会”。

鉴于大分县别府警署在入驻在野党支援团体的建筑物用地内设置隐形摄像头问题，还有奈良县三宅町议会的意见书中写道“市民团体和劳动团体也有可能成为对象”。（完）