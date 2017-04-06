详讯：安倍与特朗普通电话 称朝鲜导弹为重大威胁

安倍与特朗普通电话 称朝鲜导弹为重大威胁 4月6日早晨7时16分，日本首相安倍晋三在官邸结束与美国总统特朗普的通话后向媒体告知情况。（共同社）

【共同社4月6日电】日本首相安倍晋三和美国总统特朗普6日早晨就朝鲜发射导弹举行电话会谈，双方一致认为“这是危险的挑衅行为，对安全保障构成重大威胁”，并同意包括韩国在内3国开展紧密合作。特朗普再次表示美国将参与日本的安全保障，表明“将百分之百支持同盟国日本”，并就对朝政策强调“所有的选择都摆在桌面上”。

特朗普政府转变了奥巴马前政府等待朝鲜主动放弃核开发的“战略性忍耐”政策，考虑包括动用武力、颠覆金正恩体制等强硬手段在内的应对。特朗普对安倍的发言显然是暗示了加压的姿态。

会谈应日方要求举行，持续约35分钟。安倍及官房副长官萩生田光一在官邸向媒体透露了这一消息。

安倍在会谈后表示“非常深入地交换了意见”，表示“希望与美国等国际社会合作，加强应对朝鲜问题”。

两位首脑确认朝鲜问题上中国的作用很重要，并认为中国2月发表的、基于联合国安理会制裁决议暂停从朝鲜进口煤炭的措施并不充分。

鉴于特朗普将于美国时间6、7两日与中国国家主席习近平会谈，安倍指出“日本正关注中国如何应对朝鲜问题”，并表示将强烈要求朝鲜停止进一步挑衅行为、遵守联合国安理会决议。

有关朝鲜绑架日本人问题，安倍寻求为解决提供合作，特朗普表示支持。（完）