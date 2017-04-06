详讯：安倍与特朗普通电话 称朝鲜导弹为重大威胁
2017年04月06日
【共同社4月6日电】日本首相安倍晋三和美国总统特朗普6日早晨就朝鲜发射导弹举行电话会谈，双方一致认为“这是危险的挑衅行为，对安全保障构成重大威胁”，并同意包括韩国在内3国开展紧密合作。特朗普再次表示美国将参与日本的安全保障，表明“将百分之百支持同盟国日本”，并就对朝政策强调“所有的选择都摆在桌面上”。
特朗普政府转变了奥巴马前政府等待朝鲜主动放弃核开发的“战略性忍耐”政策，考虑包括动用武力、颠覆金正恩体制等强硬手段在内的应对。特朗普对安倍的发言显然是暗示了加压的姿态。
会谈应日方要求举行，持续约35分钟。安倍及官房副长官萩生田光一在官邸向媒体透露了这一消息。
安倍在会谈后表示“非常深入地交换了意见”，表示“希望与美国等国际社会合作，加强应对朝鲜问题”。
两位首脑确认朝鲜问题上中国的作用很重要，并认为中国2月发表的、基于联合国安理会制裁决议暂停从朝鲜进口煤炭的措施并不充分。
鉴于特朗普将于美国时间6、7两日与中国国家主席习近平会谈，安倍指出“日本正关注中国如何应对朝鲜问题”，并表示将强烈要求朝鲜停止进一步挑衅行为、遵守联合国安理会决议。
有关朝鲜绑架日本人问题，安倍寻求为解决提供合作，特朗普表示支持。（完）