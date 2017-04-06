焦点：日本警惕美国对朝动武 竭力避免卷入战火

日本警惕美国对朝动武 竭力避免卷入战火 4月6日上午，日本官房长官菅义伟在首相官邸召开记者会。（共同社）

【共同社4月6日电】针对朝鲜多次发射弹道导弹，暗示行使军事力量的美国特朗普政府的一举一动刺激着安倍政府的神经。日本政府相关人士表示，这是由于“一旦造成武装冲突，日本可能也将成为战区。”绝对应避免的是陷入自暴自弃的朝鲜向日本列岛发射弹道导弹这一最坏局面。能否与美国政府制定出以日本的和平与安全为大前提的应对方针呢？安倍外交的能力将面临考验。

▽回避评论

“作为政府来说，不便对军事选择也包括在内的情况进行分析。”5日朝鲜发射新型中程弹道导弹当天的记者会上，官房长官菅义伟就围绕对朝政策考虑“各种选择”的特朗普政府的立场给予肯定，但同时未对“行使武力”这一选项作出评论。

担忧在首相官邸与外务省内部悄然蔓延开来。据多名外交消息人士透露，2月上旬首相安倍晋三访美前，日本政府曾有高官前往华盛顿，向美国国务院官员转达了日本政府有关军事选择的想法。据分析，当时日方官员也谈及了对日本陷入“战区”的忧虑。

▽想法偏差

印证上述观点的是3月7日朝鲜发射4枚弹道导弹后，安倍在与特朗普的电话会谈中强调“日美间展开磋商，持有相同的战略目标是至关重要的。”安倍政府官员颇为紧张地表示，“一旦美国在未与日本事先通气的情况下决定展开军事作战，后果将目不忍睹。”

被视为正在开发将美国本土纳入射程的洲际弹道导弹（ICBM）的朝鲜技术能力的现状，也为日美合作蒙上了一层阴影。对于进入已部署弹道导弹射程范围的日本而言，在不卷入战火的情况下打破僵局是最为重要的。然而，美国的着力点则在于在朝鲜研发出面向美国本土的新型导弹前完全压制住朝鲜。无法否认，双方的想法存在偏差。

▽对美合作是焦点

负责对美外交的政府相关人士预测，“如果弹道导弹落在夏威夷与美国本土之间，美国不会继续沉默。不能排除朝鲜半岛发生突发事件的可能性。”

如果日本国内围绕美国行使军事力的讨论激烈展开，安倍政府的对美合作方式将成为焦点，政府或将为如何应对苦思焦虑。一名外务省官员接受采访时表示，“特朗普政府只是说，军事是所有选项之一。希望冷静对待。”（完）