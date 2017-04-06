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亚行预测中国2018年GDP增长率减速至6.2%

2017年04月06日

　　【共同社马尼拉4月6日电】亚洲开发银行（ADB，总部位于马尼拉）6日公布了2017年版《亚洲经济展望》，其中预测2017年中国GDP增长率从2016年的6.7%减速至6.5%，而2018年则进一步减速至6.2%。

　　中国3月的全国人民代表大会将2017年的增长率目标定为“6.5%左右”，连续3年降低目标。中国正推进将增长原动力从出口转为内需的结构性改革，亚行认为中国的增长放缓将持续。

　　除去日本等部分发达国家的亚太地区2017年和2018年增长率比2016年下降0.1个百分点，均预测为5.7%。虽然受到中国经济减速的影响，但印度等国可能对地区经济起到了支撑作用。该国的增长率预测值依然较高，2017年为7.4%、2018年为7.6%。

　　亚行首席经济学家泽田康幸评论称：“对于亚太地区来说，（包括美国加息频率在内）发达国家不确定的政策方向性成为风险。”他指出，国际资本流动及汇率波动值得警惕。

　　另一方面，除去发达国家的亚太地区通胀率在2016年为2.5%，而2017年预计升至3.0%，2018年则为3.2%，通胀将加速。2016年为2.0%的中国在2017年和2018年预计分别为2.4%和2.8%。（完）

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