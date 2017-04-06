日欧EPA谈判取得一定进展 今后或受政治日程影响

【共同社4月6日电】日本与欧盟（EU）的经济伙伴关系协定（EPA）首席谈判代表会议5日落下帷幕。双方讨论了包括解决政府和企业纠纷手续在内的投资和服务贸易准则，政府相关人士称，会议“取得了一定的进展”。下轮会谈起，双方将就作为焦点的奶酪等日本农产品市场开放和欧盟撤销汽车关税时间展开正式磋商，但今后预计将受到日欧政治日程的影响。

此次谈判3日起在东京举行。负责地方政府等购买物资的政府采购和知识产权、非关税措施也是此次磋商的内容。最艰难的货物贸易关税撤销或削减事宜此次仅确认了谈判的方向。

据相关人士称，所有27个领域中，除关税等外，半数以上领域已接近尾声。

日本首相安倍晋三和欧洲理事会主席图斯克等在3月的会谈中确认力争早日就EPA谈判达成框架协议。但今后的谈判预计将受到日欧选举和法案审议日程等因素的影响。

在日本，作为奶酪等食品原料的鲜奶流通改革相关法案将在国会进入审议阶段。这是一项推动提升畜牧业竞争力的改革，日本政府欲积极为市场开放创造环境。

但欧盟方面要求撤销日本在跨太平洋伙伴关系协定（TPP）中表示拒绝的卡门培尔奶酪等的关税，农业团体的反对呼声较为强烈。

欧洲的局势可能会受到4～5月法国总统选举和9月德国议会选举等政治动向的影响。（完）