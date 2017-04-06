日本在野4党就下届众院选举“共斗”汇总共识

【共同社4月6日电】日本民进、共产、自由与社民在野4党干事长与书记局长5日在国会与提出废除安保相关法的市民团体“市民联合”召开会议，围绕起草下届众院选举竞选纲领汇总了“力争实现零核电”等共同观点。其中还写入了阻止《宪法》第9条修改倒退、废除安保法、学龄前至大学毕业原则上实现免费教育等内容，并将反映到各党竞选纲领中。

会后民进党干事长野田佳彦在记者会上就众院选举指出，“4党就基本理念与政策性大方向达成了共识。将基于此加快推进政治决战的准备。”共产党书记局长小池晃表示，“接下来的课题是以此为基础，制定有魅力的共同政策。”

然而，民进党考虑到反对与共产党合作的支持组织日本工会总联合会，现阶段对发展到共同竞选纲领持谨慎态度。野田也仅表示，“竞选纲领将由各党汇总。”

此外，各党还确认继续为废除《有组织犯罪处罚法》修正案、查明森友学园问题真相等携手合作。上述修正案新设了写入“合谋罪”主旨的“恐怖活动等准备罪”，成为国会后半程焦点。

市民联合去年12月向四党提交建议，包括去核电化、废除安保法、设立补贴型奖学金等内容。（完）