Close

共同网

2017年04月06日 20時08分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

日本共同社中文网站“共同网”定于4月9日改版。此前将向收费用户以电子邮件的方式发送新密码。
除收费阅读的网页外，免费网站4月9日也将全新上线。
即时呈现日本政治、经济、社会、日中关系等领域的最新消息与精彩照片。敬请期待。

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日本在野4党就下届众院选举“共斗”汇总共识

2017年04月06日

日本在野4党就下届众院选举“共斗”汇总共识

日本在野4党就下届众院选举“共斗”汇总共识

4月5日下午，民进等在野4党干部与市民联合在国会召开交流会，并出席之后的记者会。（共同社）

　　【共同社4月6日电】日本民进、共产、自由与社民在野4党干事长与书记局长5日在国会与提出废除安保相关法的市民团体“市民联合”召开会议，围绕起草下届众院选举竞选纲领汇总了“力争实现零核电”等共同观点。其中还写入了阻止《宪法》第9条修改倒退、废除安保法、学龄前至大学毕业原则上实现免费教育等内容，并将反映到各党竞选纲领中。

　　会后民进党干事长野田佳彦在记者会上就众院选举指出，“4党就基本理念与政策性大方向达成了共识。将基于此加快推进政治决战的准备。”共产党书记局长小池晃表示，“接下来的课题是以此为基础，制定有魅力的共同政策。”

　　然而，民进党考虑到反对与共产党合作的支持组织日本工会总联合会，现阶段对发展到共同竞选纲领持谨慎态度。野田也仅表示，“竞选纲领将由各党汇总。”

　　此外，各党还确认继续为废除《有组织犯罪处罚法》修正案、查明森友学园问题真相等携手合作。上述修正案新设了写入“合谋罪”主旨的“恐怖活动等准备罪”，成为国会后半程焦点。

　　市民联合去年12月向四党提交建议，包括去核电化、废除安保法、设立补贴型奖学金等内容。（完）

栏目

返回上一页

相关报道
编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年04月03日聚焦：“成果为零”却不再对抗 暴露日本政府权宜外交
  2. 2017年04月03日分析：日方担忧日韩关系恶化决定让大使返韩
  3. 2017年04月03日东京警视厅成立网络攻击对策中心 搜查防范两手抓
  4. 2017年03月30日日本7-11便利店首次配备“诺亚方舟”防海啸
  5. 2017年04月03日解读：日本经济能否可持续恢复尚难预见

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网