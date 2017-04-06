日本复兴相就不当发言道歉但拒绝辞职 4月6日上午，日本复兴相今村雅弘在众院东日本大地震重建特别委员会进行答辩。（共同社）

【共同社4月6日电】日本复兴相今村雅弘6日在众院东日本大地震重建特别委员会就其日前关于福岛核事故自主避难者返乡的发言称：“我为（自己的发言）给大家造成的麻烦道歉。”他还称：“将继续诚心诚意做好本职工作，为灾后重建竭尽全力”，表示不会辞职。

今村在4日的记者会上称核事故自主避难者的返乡“是其本人的责任，应由其自己决定”，对此今村解释称：“‘责任自负’是用词不当。（避难者）是因为核事故才避难，发言却给人造成了责任在他们自己的印象，对此我感到非常抱歉，深表歉意。”

今村还曾就政府的应对发言称：“通过打官司或者随便哪种方式都可以。”对此他解释说：“我讲的是一般来说当矛盾无法调和时可以借助司法判断。”他是在回答民进党议员郡和子的质询时做出这番表示的。

郡和子称“在这位大臣的领导下无法讨论重建”，要求今村辞职。执政党方面也要求今村“要重新上紧发条，为灾民们着想全力推进重建工作”（自民党前复兴相根本匠语）。

今村还在4日的记者会上对提问的记者出言不逊，让其“别再来了”并称其“很烦人”。对此，他表示“如果需要，我愿意（向记者本人）道歉。”

特别委员会正在就《福岛复兴再生特别措施法》修正案进行审议，主要内容包括在返家困难区域内设置据点，以国家财政推进去污等。（完）