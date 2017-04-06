日警方去年接到逾两万起涉及跟踪狂的求助

【共同社4月6日电】据日本警察厅6日公布的统计数据显示，去年一年全国警方接到的涉及跟踪狂的求助案例达22,737起，较上年增加3.5%。依照《反跟踪骚扰法》发出的警告有3562起，增加5.5%，是该法2000年实施以来最多的一年。

依照《反跟踪骚扰法》查处的案例数也达到769起，较上年增加92起，创历史新高。此外还有1919起依照《刑法》的杀人未遂及伤害等予以查处，较上年增加47起。

日本国家公安委员长松本纯6日在记者会上称：“我们认识到这些都是威胁国民安全安心生活的重大案例，是作为警方也必须切实处理的课题。我们正与相关机构合作，保护受害者的安全并对加害者采取相关措施。”

根据对求助内容的分析，受害者中88.8%为女性。从年龄来看，20～29岁占36.0%、30～39岁占25.5%，合计超过半数。加害者中，30～39岁最多，达到22.2%，其后为40～49岁的21.0%和20～29岁的18.6%。

在受害者和加害者的关系方面，交往对象和前交往对象占到46.9%，熟人或朋友占13.2%，单位同事或职场关系占11.8%。另一方面，陌生人占7.0%，关系不明的有6.3%，此类案例较难防范。

在动机方面，因有好感的为15,738起，好感未得到满足而生出怨恨的有4506起。在具体行为方面，纠缠和埋伏最多，达到11,643起。此外，要求交往的为10,946起，连续打电话或发短信的有6321起。

今年1月，修改后的《反跟踪骚扰法》正式实施，在社交网站反复发送信息以及在住处周围徘徊等行为也被列入管制对象。截至2月底，警方已查处多起此类案例，其中与社交网站相关的行为有10起，在住处周围等徘徊有7起。（完）