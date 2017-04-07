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详讯：韩国两位部长拒绝日本大使会面请求

2017年04月06日

　　【共同社首尔4月6日电】韩国国防部6日就4日返回首尔履职的日本驻韩大使长岭安政提出与韩国国防部长韩民求的会面请求表示，“已告知（日方）安排存在困难。”统一部当天也表示很难安排统一相与长岭会面。

　　韩国外交部发言人6日在例行记者会上，就长岭4日表达与总理黄教安会面的意向表示不满，称“在未经协调的阶段就对外提及不妥”。长岭有意请求与代理总统职务的黄教安会面并要求下届政府遵守日韩慰安妇共识，但预计现阶段很难实现。

　　另一方面，据韩联社消息，青瓦台外交安保首席秘书金奎显6日下午与长岭进行了会面。长岭再次提出了要求撤走分别设置于首尔的日本大使馆和釜山的日本总领事馆前象征慰安妇问题的少女像。

　　对于多次发射弹道导弹并有可能强行展开核试验的朝鲜，日美韩三国加强合作被认为十分必要。身处这种情况，此番再度显露出日韩步调的紊乱。

　　在韩国，对日本要求撤走少女像的要求反对声高涨，将于5月9日投计票的韩国总统大选中几乎所有候选人都主张废除日韩共识或重新谈判。

　　围绕长岭请求与黄教安会面一事，以韩国媒体为中心认为“有失外交礼仪”的看法强烈。国防部和统一部也有可能估计，在政权更迭几成定局的情况下，即使现任部长见了长岭也收获甚微。（完）

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