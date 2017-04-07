话题：亚洲各国瞄准商务经济效应竞争承办国际会议

亚洲各国瞄准商务经济效应竞争承办国际会议 负责宣传的女性在美国拉斯维加斯宣传在日本举行国际会议和国际活动的好处。摄于2015年10月，由DMO六本木提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社4月7日电】带着举行国际会议和商务活动会带来较大经济辐射效应的想法，各国均在积极致力于承办各种国际活动。亚洲地区承办活动的数量在过去10年不断增加，竞争也趋于白热化。平均每名参加人员的逗留支出据称达到“观光的2倍”，因此各国想方设法宣传作为国际活动举办地的魅力。

“泰国的人们拥有优质的技术并且总是面带笑容，能满足主办方的要求。”

湛蓝的大海配上带异国风情的佛教遗址——3月上旬在东京举行的旨在吸引日本商务旅客赴泰国的记者会上，播放了拍摄泰国景点的推介视频。解说词中强调了地理便利性等在泰国举行会议的优点。

负责国际会议招商工作的政府机构副代表素帕万･提拉拉特（音译）强调称“从曼谷机场能飞到东南亚所有主要城市”，并介绍了泰国有各种相应的补贴制度。

国际会议和活动等总称为“MICE”，日本近年来也在积极申办。

据日本观光厅等方面称，一般外国游客在日本逗留期间，住宿和餐饮费人均约为13万日元（约合人民币8100元），但若是有国际会议举办，会产生会场和翻译费用，游客的平均支出额将高出一倍以上，有望带来更高的经济效应。

据国际大会与会议协会（ICCA）称，2015年在亚太等地区举行的国际会议按国家来分，日本超过中韩两国居首位。但按城市来分，排在第一的是新加坡，第二是首尔，在日本国内居首的东京在总榜单上仅列第八。之后为京都和福冈，分别为第13和第20。

东京都近年来正努力采取措施提升作为国际会议举办城市的价值。都政府认为在海外正推动博物馆等地用作聚会活动会场，将致力于放宽规则以允许都立的美术馆和庭园用作欢迎会会场。

东京都产业劳动局观光部负责企划协调的课长川口贵史表示，“全球国际会议数量本身并未大幅增长，现在是大家抢一块蛋糕。（要在竞争中取胜）除设施外，提升作为观光地的魅力也很重要。”（完）