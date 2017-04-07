话题：亚洲各国瞄准商务经济效应竞争承办国际会议
2017年04月07日
【共同社4月7日电】带着举行国际会议和商务活动会带来较大经济辐射效应的想法，各国均在积极致力于承办各种国际活动。亚洲地区承办活动的数量在过去10年不断增加，竞争也趋于白热化。平均每名参加人员的逗留支出据称达到“观光的2倍”，因此各国想方设法宣传作为国际活动举办地的魅力。
“泰国的人们拥有优质的技术并且总是面带笑容，能满足主办方的要求。”
湛蓝的大海配上带异国风情的佛教遗址——3月上旬在东京举行的旨在吸引日本商务旅客赴泰国的记者会上，播放了拍摄泰国景点的推介视频。解说词中强调了地理便利性等在泰国举行会议的优点。
负责国际会议招商工作的政府机构副代表素帕万･提拉拉特（音译）强调称“从曼谷机场能飞到东南亚所有主要城市”，并介绍了泰国有各种相应的补贴制度。
国际会议和活动等总称为“MICE”，日本近年来也在积极申办。
据日本观光厅等方面称，一般外国游客在日本逗留期间，住宿和餐饮费人均约为13万日元（约合人民币8100元），但若是有国际会议举办，会产生会场和翻译费用，游客的平均支出额将高出一倍以上，有望带来更高的经济效应。
据国际大会与会议协会（ICCA）称，2015年在亚太等地区举行的国际会议按国家来分，日本超过中韩两国居首位。但按城市来分，排在第一的是新加坡，第二是首尔，在日本国内居首的东京在总榜单上仅列第八。之后为京都和福冈，分别为第13和第20。
东京都近年来正努力采取措施提升作为国际会议举办城市的价值。都政府认为在海外正推动博物馆等地用作聚会活动会场，将致力于放宽规则以允许都立的美术馆和庭园用作欢迎会会场。
东京都产业劳动局观光部负责企划协调的课长川口贵史表示，“全球国际会议数量本身并未大幅增长，现在是大家抢一块蛋糕。（要在竞争中取胜）除设施外，提升作为观光地的魅力也很重要。”（完）