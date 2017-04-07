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日本3月完成273座无人离岛国有化

2017年04月07日

　　【共同社4月7日电】日本政府相关人士6日透露，政府在3月内对作为决定领海与专属经济区（EEZ）基点的离岛中的273座没有所有者的岛屿完成了国有化。鉴于中国海洋活动日益活跃，政府此举意在保护日本领海与EEZ，确保海洋资源与海上交通安全。政府将在7日的综合海洋政策总部（总部长：首相安倍晋三）会议上汇报该情况。

　　综合海洋政策总部2009年12月敲定了有关离岛保护与管理应有方式的基本方针，写入将促进获取成为EEZ基点的离岛。2014年8月，158座无名岛完成命名；2015年6月，政府对基本方针进行修改，决定把没有所有者的离岛登记为国有财产。

　　该总部的汇总资料显示，除未能有效控制的北方四岛与竹岛（韩国称独岛）以外，共有491座作为领海与EEZ基点的离岛，其中无人岛为431座。政府进一步确认所有权，认定273座岛没有所有者。其中16座是领海与EEZ的基点，257座为领海基点。

　　涉及的都道府县为24个。岛屿最多的是鹿儿岛县，达63座。其次为东京都58座、北海道28座、岛根县17座。不动产登记工作也在推进中，但预计105座岛屿的地址确认等将耗费较多时间。

　　此外，中央省厅也对岛屿的管辖进行了分配。依据作为国立公园管理等不同目的进行的划分来看，环境省管理43座、林野厅42座、国土交通省16座、海上保安厅1座。无行政目的的171座岛屿由财务省管理。

　　关于离岛国有化，2012年9月当时的野田政府曾向土地所有者收购了尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）5座岛屿中的鱼钓岛等3岛。主张拥有主权的中国政府对此强烈反对，公务船驶入尖阁附近日本领海已成常态。（完）

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