专家会议初步拟在天皇退位后使用“上皇”称号

【共同社4月7日电】围绕天皇退位的日本政府专家会议（主席为经联团名誉会长今井敬）6日在首相官邸召开的第12次会议上，初步拟定天皇退位后使用“上皇”称号，敬称仍为“陛下”。皇太子之弟秋筱宫的称号在新天皇即位后仍为“秋筱宫”的方案呼声较高。上述内容将写入21日作为建议而汇总的报告之中，由政府将其反映到退位的法律完善工作之中。

天皇退位后的称号此前曾出现“上皇”和正式名称“太上天皇”的方案，会上对此有意见指出“若采用包括‘天皇’一词的称号，可能与新天皇之间出现‘象征二元化’的问题”、“有必要考虑到‘上皇’（一词）在历史上已经固定下来的因素”。

有关皇后的称号，由于暗含“未亡人”之意，专家会议对“皇太后”一词持谨慎意见。似乎是考虑到政府内出现了称为“上皇后”的方案，专家会议代理主席御厨贵在会后向记者表示“正在推进讨论（替代方案）”。

政府内也有维持“秋筱宫”的方案。如果把秋筱宫作为法律上的“皇太子”，他将成为与新天皇同一家族的“内廷皇族”，国民所熟悉的秋筱宫家或许将消失。有专家指出“需要留意”这一问题。

报告中预计将提到众参两院正副议长的汇总意见以及政府对此的反应，还将包括（1）不认可退位后的皇位继承资格、出任摄政以及皇室会议议员的资格，（2）墓与历代天皇一样为“陵”；（3）退位后，新设负责照顾身边事宜的机构等内容。

关于敬称，皇后也仍将使用“陛下”一词，有意见称“对国家有重大功劳者”的葬仪应与历代天皇相同，采用“大丧之礼”比较妥当。报告也将体现这些意见。此外，还将提及政府正在朝着等同“皇太子”的方向展开探讨的秋筱宫的待遇。（完）