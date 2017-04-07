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2017年04月07日 20時40分

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详讯：安倍就叙利亚问题称支持美国的决心

2017年04月07日

安倍就叙利亚问题称支持美国的决心

安倍就叙利亚问题称支持美国的决心

4月7日下午，日本首相安倍晋三在国家安全保障会议的相关阁僚会议后于官邸接受采访。（共同社）

　　【共同社4月7日电】关于美军发射导弹打击叙利亚一事，日本首相安倍晋三7日在官邸回答记者提问时称：“支持美国政府绝不允许扩散和使用化学武器的决心。”他还强调“高度评价”美总统特朗普对维持国际秩序及世界和平与安全的高度参与。

　　安倍提及在叙利亚化学武器的使用造成多人死亡一事，谴责称：“国际社会受到了很大冲击。这是极其非人道的行径，也违反了联合国决议。”

　　关于今后的应对，安倍表示将和美国及国际社会携手，“为了世界的和平与稳定，日本将切实发挥应有的作用。”（完）

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