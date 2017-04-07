安倍敲定离岛保护方针 强调守护海洋国家权益

【共同社4月7日电】日本首相安倍晋三7日敲定了旨在振兴新潟县佐渡、岛根县隐岐诸岛等国境附近的148座有人离岛的基本方针。此举是基于1日生效的《有人离岛保护相关特别措施法》的应对举措。在此之前，由安倍担任总部长的“综合海洋政策总部”会议批准了相关内容。鉴于中国的海洋活动日益频繁，日本力争推进离岛管理和保护，确保海洋权益。

安倍在总部会议上强调：“我国海洋局势的严峻程度正进一步增加。（日本）作为海洋国家要守护和平、安全、海洋权益并维持其发展，必须采取长期且系统性的对策。”

关于下一期海洋基本计划，会议确认将从海洋安全保障及促进产业利用的观点出发推进探讨，力争在明年春季的内阁会议上做出决定。

政府在会上就无人离岛汇报称，已对作为决定领海与专属经济区（EEZ）基点的273座岛屿完成了国有化。除未能有效控制的北方四岛与竹岛（韩国称独岛）以外，共有491座作为基点的离岛，政府推进了把其中确认没有所有者的273座无人岛登记为国有财产的工作。

关于有人离岛的基本方针提出，为加强作为活动据点的功能，将推进购买土地以建设行政机关和港湾。关于特措法指定的71座岛屿，则写明将搞活旅游及农林水产业，力争2027年底前通过移居实现人口增长。（完）