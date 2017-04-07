国际局势不稳 日经盘中触及今年来新低

【共同社4月7日电】7日东京股市日经指数反弹收涨。随着美国发射导弹打击叙利亚，盘中一度触及今年来新低，之后超跌个股触底反弹，全天剧烈震荡。终盘报收于18664.63点，较上一交易日上涨67.57点，涨幅为0.36%。东证指数（TOPIX）也上涨9.59点至1489.77点，涨幅为0.65%。全天成交量约24.01亿股。

由于市场看好美国经济复苏，隔夜美股收涨，早盘延续这一势头多方占优。之后传出美军向叙利亚发射导弹的消息，警惕国际局势不稳定的投资者纷纷买入被视为安全资产的日元。日经指数由涨转跌，一度跌至今年来最低点18532.65点的下方。

进入午盘后，日元升值势头稍作停歇，出口板块为主吸引投资者进场，日经指数再度攀升。此外，投资者预测中东产原油价格将上涨而积极买入相关股票，国际石油开发帝石等矿业板块涨幅较大。

某大型券商市场分析人士认为，“由于近期一直低于关键的万九关口，投资者重新买入了价格偏低的个股。”

另一方面，也有观点认为“发射弹道导弹的朝鲜也是不稳定因素之一，国际形势不明朗。很难积极买入”，加之美国非农数据即将公布，部分投资者选择观望。（完）