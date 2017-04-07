日本去年查处的网络威胁事件大增近三成

【共同社4月7日电】7日从东京警视厅网络安全对策总部汇总的数据获悉，去年一年警视厅查处的网络犯罪中威胁事件有123起，与上年相比大增28.1%，为2001年开始统计以来的新高。据分析包括在社交网站（SNS）留言纠缠等利用网络的骚扰行为增加是背景原因之一。

去年5月发生在东京都小金井市开展音乐活动的女大学生被刺成重伤事件，后来获悉被捕的男粉丝在该女大学生的推特上曾不断留言诽谤中伤。今年一月施行的修改后的《反跟踪骚扰法》把在SNS上连续留言骚扰等也纳入新的管制对象。

去年网络犯罪整体查处案件1221起，从2014年起一直持平。关于查处的威胁事件的增加，对策总部负责人说明称：“这是由于以小金井事件为教训，警察更为敏感地进行了应对。”

此外，去年查处的网银非法汇款为1011起，较上年增加6.5%，但受害金额减少32.2%，为10.71亿日元（约合人民币6674万元）。据悉法人帐户受害金额从上年的5.61亿日元大幅下降至6600万日元是主要原因。

负责搜查的该厅网络犯罪对策课表示：“这是企业方面强化了交易监督功能的结果。虽然新的作案手法不断出现，就像猫捉老鼠的游戏，但将努力防止受害并积极查处。”

包括不到查处程度的案例在内的网络犯罪求助有1.7284万起，较上年减少14.4%。其中发送虚假邮件、要求向指定帐户付款等的“欺诈与商业诈骗”有8371起，约占一半。（完）