Close

共同网

2017年04月07日 20時40分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

日本共同社中文网站“共同网”定于4月9日改版。此前将向收费用户以电子邮件的方式发送新密码。
除收费阅读的网页外，免费网站4月9日也将全新上线。
即时呈现日本政治、经济、社会、日中关系等领域的最新消息与精彩照片。敬请期待。

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

美台等海外企业就东芝新公司招标展开争夺

2017年04月07日

　　【共同社4月7日电】7日获悉，处于经营重组期的东芝3月实施的半导体业务新公司“东芝存储器”（东京）的招标中，美国及台湾的企业提出了近2万亿至3万亿日元（约合人民币1200亿至1900亿元）的金额。此外获悉日本企业未参加投标，估计将在海外企业之间展开竞争。

　　将夏普收归旗下的台湾鸿海精密工业公司似乎提出了最高近3万亿日元的金额，其次为美国投资基金银湖及美大型半导体企业博通提出了2万亿日元规模。据悉总计近10家公司参加了投标。今后将实施第二轮招标甄选企业。预计7月左右决定买家。

　　东芝存储器开展用于智能手机存储媒体等的“闪存”业务，市场占有率位居全球第二。政府内有构想提出，为了防止具有竞争力的技术外流，利用日本政策投资银行及产业革新机构与美国企业组成联合体。然而国内企业行动迟缓，能否实现联合尚未可知。

　　投标的可能还包括半导体巨头韩国SK海力士及台湾积体电路制造公司（TSMC）。美国基金KKR及和东芝共同投资三重县四日市市工厂的美国西部数据公司也成为了候选。

　　预计东芝2016财年末资不抵债金额达6200亿日元，公司计划高价出售东芝存储器的股份，加紧财务重整。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年04月03日聚焦：“成果为零”却不再对抗 暴露日本政府权宜外交
  2. 2017年04月02日深度解读：特朗普试图以贸易政策挽回支持
  3. 2017年04月03日分析：日方担忧日韩关系恶化决定让大使返韩
  4. 2017年04月03日东京警视厅成立网络攻击对策中心 搜查防范两手抓
  5. 2017年04月03日解读：日本经济能否可持续恢复尚难预见

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网