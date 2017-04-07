美台等海外企业就东芝新公司招标展开争夺

【共同社4月7日电】7日获悉，处于经营重组期的东芝3月实施的半导体业务新公司“东芝存储器”（东京）的招标中，美国及台湾的企业提出了近2万亿至3万亿日元（约合人民币1200亿至1900亿元）的金额。此外获悉日本企业未参加投标，估计将在海外企业之间展开竞争。

将夏普收归旗下的台湾鸿海精密工业公司似乎提出了最高近3万亿日元的金额，其次为美国投资基金银湖及美大型半导体企业博通提出了2万亿日元规模。据悉总计近10家公司参加了投标。今后将实施第二轮招标甄选企业。预计7月左右决定买家。

东芝存储器开展用于智能手机存储媒体等的“闪存”业务，市场占有率位居全球第二。政府内有构想提出，为了防止具有竞争力的技术外流，利用日本政策投资银行及产业革新机构与美国企业组成联合体。然而国内企业行动迟缓，能否实现联合尚未可知。

投标的可能还包括半导体巨头韩国SK海力士及台湾积体电路制造公司（TSMC）。美国基金KKR及和东芝共同投资三重县四日市市工厂的美国西部数据公司也成为了候选。

预计东芝2016财年末资不抵债金额达6200亿日元，公司计划高价出售东芝存储器的股份，加紧财务重整。（完）