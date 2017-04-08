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追踪安倍晋三首相（7日）

2017年04月07日

<上午>

08:11 抵达官邸。

08:12 出席综合海洋政策总部会议。

08:30 出席内阁会议。

10:54 会见外务省综合外交政策局局长石兼公博，亚洲大洋洲局局长金杉宪治。

<下午>

12:47 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、内阁情报官北村滋、外务省综合外交政策局局长石兼公博、防卫省防卫政策局局长前田哲。

12:59 外务省事务次官杉山晋辅加入会见。

13:41 会见总务相高市早苗。

15:06 出席国家安全保障会议的四大臣会议。

15:32 接受各媒体采访。

15:47 抵达东京丸之内的日本工业俱乐部，出席该俱乐部成立100周年纪念大会。

16:16 返回官邸。

16:18 会见非洲开发会议（TICAD）特命全权大使、负责联合国安全保障理事会改革和人权问题的大使冈村善文，负责日俄关系的前任日本政府代表原田亲仁。

16:26 会见外务省事务次官杉山晋辅，中东非洲局局长上村司。

16:55 会见内阁情报官北村滋。

17:30 会见防卫省事务次官黑江哲郎，整备计划局局长高桥宪一，法务省讼务局局长定冢诚。

18:28 返回公邸。住宿。（完）

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