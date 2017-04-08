详讯2：安倍就叙利亚问题称支持美国的决心

【共同社4月7日电】关于美军发射导弹打击叙利亚一事，日本首相安倍晋三7日称“支持美国政府绝不允许扩散和使用化学武器的决心”，表明了日本的立场。官房长官菅义伟也在记者会上表达了他的看法称“我认为这是为阻止事态进一步恶化的措施”，关于使用化学武器的是否为叙利亚的阿萨德政府，日本政府有关人士承认尚未确认。

着眼于合作应对反复实施挑衅行为的朝鲜，日本迅速表示支持美国在中东的军事行动，把作为同盟国的团结放在了优先位置。

但是，对于断定阿萨德政府使用了化学武器的美国，支持阿萨德政府的俄罗斯反对称“这是基于捏造的借口对主权国家的侵略”， 日本表态支持的根据恐怕也将受到质疑。

安倍在官邸回答了媒体记者的提问。他强调称“高度评价”美国总统特朗普对维持国际秩序及同盟国和世界和平的强烈承诺。他谈及因使用化学武器造成大量人员伤亡，批评称：“国际社会受到了巨大冲击。这是极端非人道行为，也违反联合国决议。”他还表示，将与美国和国际社会合作，“为世界和平与稳定切实发挥日本应有的作用。”

关于阿萨德政府使用化学武器，日本政府有关人士表示“现阶段无从知晓”。官邸有关人士表示：“我们没有任何证据。”菅义伟也仅称：“认识到化学武器造成了极大伤害。关于进一步的事实情况，联合国机构正在调查。”

菅义伟指出，关于包含核武器和化学武器的大规模杀伤性武器的扩散、使用“不只是叙利亚的问题。同样的问题也可能在朝鲜等东亚地区发生”，强调对美合作的必要性。关于日俄关系称：“不会对和平条约缔结谈判产生直接影响。”

围绕美军的军事打击，除日本外还有英国和澳大利亚等美国的同盟国表示支持。俄罗斯和伊朗等国表示无法容忍，国际社会评价不一。（完）