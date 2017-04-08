莲舫称将在竞选纲领中写进制定零核电法案 4月7日下午，日本民进党党首莲舫在共同社“如月会”上发表演讲。摄于东京都某酒店。（共同社）

【共同社4月7日电】日本民进党党首莲舫7日在东京举行的共同社“如月会”上发表演讲，表明有意在下届众院选举竞选纲领中写进制定“零核电基本法案”。她表示“将切实征询国民是否应依赖产生放射性废弃物的核电，一定要实现政权更替”，还呼吁实现从学龄前到高等教育的免费化及扩大无需偿还的补贴型奖学金。

关于在众院选举中与共产党等的在野党共斗，莲舫称“最好是执政党对在野党的简明构图，将努力尽快使之成形”，表示将加紧协调小选区的候选人。关于7月的东京都议会选举，莲舫考虑到相继出现公认候选人表明退党一事，强调“尽管是严峻的战斗，但会努力使公认的伙伴获胜，（民进）党将提供全面支持”。

关于《有组织犯罪处罚法》修正案，莲舫指出“很可能侵犯《宪法》所保障的内心自由，恐变成监视社会”。该修正案新设“恐怖活动等准备罪”，包括在计划阶段处罚犯罪的“合谋罪”。莲舫认为严惩性犯罪的《刑法》修正案的审议将被推迟，批评称“这是不关心女性人权的表现，令人愕然”。

莲舫举出森友学园及南苏丹联合国维和行动（PKO）部队日报问题，断言称：“政府的隐瞒体质死灰复燃。在独大政治下，这个国家绝对好不了。”（完）