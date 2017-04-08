分析：安倍支持美国或为考虑到朝鲜的苦涩决断

【共同社4月7日电】关于美国特朗普政府发射导弹打击叙利亚一事，日本首相安倍晋三匆忙决定了“支持美国决心”的态度。其背后存在着推进核试验及导弹开发、进入新阶段的朝鲜的威胁。然而对于美国断定“阿萨德政府使用了化学武器”一事，日本则避免了事实认定。这流露出政府为留住美国参与东亚事务而做出苦涩决断的一面。

政府的这一应对无疑是吸取了“过去”的教训，即美国以拥有大规模杀伤性武器为由发动伊拉克战争时，作为响应日本也表明支持，但结果并未发现所谓的大规模杀伤性武器。

此次美国以阿萨德政府使用化学武器为由将打击叙利亚正当化。阿萨德政府方面否定使用化武。外界尚未发现明确的证据。

在与当初的伊拉克十分相似的局面下，日本表示“支持美国的决心”。此外没有判断哪方使用，从化武的非人道性出发，认为美军的行动“是阻止事态恶化的措施”，表示“理解美国的行动”。这似乎是为避免国内批评的借口，也是考虑到朝鲜、认为靠近盟国符合“国家利益”（执政党消息人士语），基于老套结论的应对。

支持阿萨德政府的俄罗斯表示反对，国际舆论分为两派。此前并未深入参与叙利亚局势的日本应当还有保留态度的选项，但从导弹打击约6个小时后就打出鲜明旗帜的安倍身上看不到慎重关注事态的姿态。（完）